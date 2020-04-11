Индекс самоизоляции в Петербурге стремительно упал

Индекс самоизоляции в Петербурге стремительно упал
Петербуржцы не хотят сидеть дома. Фото: Yandex

Среди городов-миллионников Петербург и Москва поделили между собой последнее место по соблюдению самоизоляции.

Выйти из дома жителям города на Неве не помешала даже переменчивая погода, благодаря которой улицы не раз за сегодня, 11 апреля, заметало снегом и поливало дождем.

Еще утром показатели были хорошими. К примеру, в 8:00 индекс самоизоляции показывал 4,3 балла из 5. Но уже к 15:00 показатель снизился до 3,3 баллов, что, согласно сервису «Яндекса» говорит о том, что на улицах присутствовало много граждан. По состоянию на 17:00 показатель незначительно увеличился в лучшую сторону, но всего на 0,1 балла — до 3,4.

Лидирует по количеству граждан, находящихся дома, Красноярск (4,1 балла) и Пермь (4 балла).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге граждане пока остаются дома: индекс самоизоляции 4 балла.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
индекс самоизоляции коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти задержан подросток, подозреваемый в угоне раритетного мотоцикла
Индекс самоизоляции в Петербурге стремительно упал
В Петербурге приостановлено движение автобусов к Крематорию
Петербургский врач рассказал, что излечившиеся от коронавируса могут ...
В Петербурге ожидается ураганный ветер
Фестиваль Burning Man отменили из-за COVID-19
В девятиэтажке на проспекте Тореза случился пожар
В Ленобласти мужчину убили выстрелом из ружья