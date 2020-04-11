Индекс самоизоляции в Петербурге стремительно упал

Среди городов-миллионников Петербург и Москва поделили между собой последнее место по соблюдению самоизоляции.

Выйти из дома жителям города на Неве не помешала даже переменчивая погода, благодаря которой улицы не раз за сегодня, 11 апреля, заметало снегом и поливало дождем.

Еще утром показатели были хорошими. К примеру, в 8:00 индекс самоизоляции показывал 4,3 балла из 5. Но уже к 15:00 показатель снизился до 3,3 баллов, что, согласно сервису «Яндекса» говорит о том, что на улицах присутствовало много граждан. По состоянию на 17:00 показатель незначительно увеличился в лучшую сторону, но всего на 0,1 балла — до 3,4.

Лидирует по количеству граждан, находящихся дома, Красноярск (4,1 балла) и Пермь (4 балла).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге граждане пока остаются дома: индекс самоизоляции 4 балла.