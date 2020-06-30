Петербуржцев с подозрением на COVID-19 после томографии будут отвозить домой на автомобилях

Данное решение поможет снизить загруженность работников скорой помощи, которые смогут сконцентрироваться на неотложных вызовах.

Уже в ближайшее время, граждане, результаты КТ легких которых не требуют госпитализации в медицинское учреждение, смогут с комфортом возвращаться домой на специализированных автомобилях. Об этом сообщает Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Работа автомобилей будет осуществляться в рамках договора с городом только для перевозок граждан домой. Салоны транспортных средств будут оснащены защитной перегородкой между водителем и пассажиром. Также, всех водителей обеспечат средствами защиты. После каждой перевозки машина будет подвергаться дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 253 новых случая коронавируса подтвердили в Петербурге. Всего с начала эпидемии в Северной столице зафиксировано 24207 случаев COVID-19.