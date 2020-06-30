253 новых случая коронавируса подтвердили в Петербурге

Петербургские медики зарегистрировали еще 253 случая инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба за последние 24 часа. Эти 253 случая выявлены из 15,8 тыс. проведенных за сутки тестов на наличие коронавируса в организме. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2,206 человек, включая тех, кто контактировал с зараженными, размещен в обсерваторе и самоизолируются дома.

В Ленинградской области же за сутки подтвердили 50 диагнозов COVID-19.

А всего по России выявлено еще 6 693 случая заражения в 84 регионах. Из них 30,2% болеют бессимптомно. Летальных исходов зафиксировано 154. Диагноз коронавирус сняли 9 220 россиянам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тест на коронавирус прошли еще 15,8 тыс. жителей Петербурга.