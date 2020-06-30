Тест на коронавирус прошли еще 15,8 тыс. жителей Петербурга

Тесты на коронавирус провели более чем 15 тыс. петербуржцам. Фото: pixabay.com

Тесты на коронавирус провели более чем 15 тыс. петербуржцам. Фото: pixabay.com

За последние 24 часа в Северной столице на наличие коронавируса в организме обследовали почти 16 тысяч человек.

Согласно данным оперштаба по борьбе с ковидом на вторник, 30 июня, в Петербурге провели еще 15 857 анализов на новую инфекцию. На сегодняшний день медики следят за 2 206 людьми. Среди них 94 человека, которые размещены в обсерваторе, 988 изолируются из дома, а 1 124 находятся на карантине из-за контакта с зараженными.

За сутки на номер Единой региональной справочной службы по коронавирусу позвонили 711 человек. Служба экстренных вызовов зарегистрировала 179 обращений. Более 60 человек отметились, как прибывшие из-за границы. Скорая помощь обработала 68 обращений, а полиция — 13. Помощь волонтеров за вчерашний день потребовалась 80 жителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тестирование на коронавирус в Петербурге не снижает темпы.