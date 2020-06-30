Инцидент со сломанной на избирательном участке рукой журналиста Френкеля проверит СК

В Северной столице началась доследственная проверка. Она была инициирована после того, как журналисту Давиду Френкелю нанесли повреждения во время его пребывания на избирательном участке №2193. Об этом сегодня, 30 июня, сообщило Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.
В ходе проверки, сотрудники СК установят все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение.
Свой комментарий по поводу случившего дал уполномоченный по правам человека в городе на Неве Александр Шишлов. В личном Facebook-аккаунте он высказал свое негодование в связи с тем, что против журналиста применили силу. Шишлов заявил о необходимости найти и наказать виновных.
Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись. На ней сотрудники правоохранительных органов пытаются выпроводить журналиста с избирательного участка. Подобное поведение полицейских закончилось для Френкеля переломом руки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нетрезвый студент из Петербурга пытался поджечь избирательный участок.