Скончался актер Виктор Проскурин

Скончался актер Виктор Проскурин
Виктор Проскурин. Фото: Facebook-аккаунт Ирины Хонды

Известный советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 68 лет во вторник, 30 июня. Печальную весть сообщила его супруга, Ирина Хонда, в своем личном аккаунте Facebook. Женщина сообщила, что пребывает в шоке. Случившееся для нее очень неожиданно, как и любая смерть.

Заслуженный артист России Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Прославился актер после участия в фильме «Большая перемена». Там он сыграл роль Геннадия Ляпишева. Помимо этого, актер известен своими ролями в фильмах «Жестокий романс» и «Как выйти замуж за капитана».

Проскурин известен и своей театральной карьерой. С 1973 по 1990 года артист играл в спектаклях театра «Ленком» и театра имени М.Н Ермоловой.

Причины смерти не сообщаются. Дата и место похорон также неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сыгравший Бильбо Бэггинса актер умер в Лондоне.

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