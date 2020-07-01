В Петербурге поймали юного петербуржца, угнавшего байк

Юноша стал фигурантом уголовного дела.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Ленинском проспекте – оттуда пропал байк стоимостью 310 тысяч рублей. Владелец заявил о пропаже в полицию 29 июня. Спустя несколько дней транспортное средство нашлось – по предварительным данным, его угнал 18-летний гражданин. Обвиняемого уже задержали.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге похитителя иномарки поймали благодаря ДТП. Молодой парень угнал автомобиль стоимостью в 900 тысяч рублей.