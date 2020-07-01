В России обязали маркировать лекарства, обувь и сигареты

В России обязали маркировать лекарства, обувь и сигареты
В России обязали маркировать обувь. Фото: unsplash.com

Сегодня, 1 июля, на территории России вводится обязательная маркировка лекарств, обуви и табачной продукции.

Каждому товару будет присвоен индивидуальный код, по которому можно будет отследить его путь от производства до аптеки или магазина. Для сканирования кода разработано бесплатное мобильное приложение «Честный знак». На данный момент его скачали более 800 тыс. потребителей.

Лекарства без маркировки, которые поступили в продажу до 1 июля, могут быть реализованы до окончания срока годности.

Производителям обуви разрешено промаркировать нереализованные остатки до 1 сентября 2020 года. Импортируемую и ввезенную после 1 июля, но купленную до 1 июля обувь участники оборота смогут промаркировать до августа 2020.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июля в России начали действовать новые правила для водителей.

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