Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле ДТП с участием артиста

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не ожидал появления нового потерпевшего в деле о смертельном ДТП с участием артиста.

Четвертым потерпевшим стал второй сын погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими», — заявил адвокат, сообщает «Вечерняя Москва».

ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москве. На Садовом кольце Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Сейчас он находится под домашний арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.