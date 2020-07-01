ДТП на «Коле» спровоцировало пробку

В среду, 1 июля, на 65-м километре трассы Р-21 «Кола» в Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло между Приладожским и Путилово.

В соцсетях появилась соответствующая видеозапись. В результате ДТП на трассе образовалась пробка по обоим направлениям. Очевидцы также отметили, что один автомобиль улетел в кювет.

«Р-21 Кола, 65-й километр, между Приладожским и Путиловом.Похоже на лобовое, третий в кювете с помятой бочиной. 15:20 примерно. Пробка в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что дорожную ситуацию осложняет дождь.

«На Коле льет как из ведра. Неужели непонятно,что гнать не надо. Видимость в некоторых местах нулевая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».