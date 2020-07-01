В Ленобласти огласили первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

В Ленобласти проголосовали почти миллион граждан. Фото: Baltphoto

В Ленобласти проголосовали почти миллион граждан. Фото: Baltphoto

Сегодня, 1 июля, в Ленинградской области завершился последний день всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) опубликовал данные первых подсчетов голосов по поправкам. Так, согласно информации ведомства, 61,61% участников голосования поддержали принятие поправок, а 37,96% высказались против изменений в Конституции.

Отметим, что по последним сведениям явка в Северной столице превысила 70% жителей города, а в Ленинградской области гражданскую позицию высказали свыше 69% местных жителей. Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продолжалось неделю — впервые в истории.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по первым подсчетам голосов в Петербурге свыше 93% голосовавших высказались за поправки.