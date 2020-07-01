Дочь Бориса Немцова Дина объявила, что выходит замуж

Дочь Бориса Немцова Дина объявила, что выходит замуж
Фото: Instagram @dinanemtsova_

Дочь погибшего российского политика Бориса Немцова, 18-летняя Дина Немцова, рассказала о счастливом событии: она обручилась с возлюбленным Дмитрием Матевосовым.

Её избранник — студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, пара вместе еще со школьной скамьи. Торжественную новость Дина опубликовала в личном Instagram. «Свадьба через год. Надеемся, что без масок», — подписала девушка. Она выложила снимок, на котором позирует вместе с Дмитрием, на руке девушки заметно скромное обручальное кольцо.

Подписчики тепло поздравляют Дину, желают ей и Дмитрию взаимопонимания и счастливой семейной жизни. Комментаторы также отметили, что жених и невеста похожи друг на друга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-участница «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за гонщика Артема Маркелова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борис немцов дина немцова помолвка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти поправки к Конституции подержали 80% избирателей
Дочь Бориса Немцова Дина объявила, что выходит замуж
Российские врачи считают, что система ОМС тормозит развитие здравоохранения
Жена актера Виктора Проскурина озвучила точную причину его смерти
В ЦЕРН заявили об открытии неизвестной частицы
Ученые обнаружили схожесть типов мышления у обезьян и американцев
Беглов подвел итоги голосования по поправкам в Петербурге
В Анапе на пляже погиб восьмилетний мальчик: его засыпало песком