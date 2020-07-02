Саша Савельева развеяла миф об идеальном браке с Кириллом Сафоновым

Певица Саша Савельева рассказала, что их брак с Кириллом Сафоновым, который многие считают безоблачным, вовсе не такой идеальный.
Пару Савельевой и Сафонова считают одной из самых крепких и гармоничным в отечественном шоу-бизнесе, недавно супруги отметили десятилетие совместной жизни. Тем не менее, в разговоре с журналом «Караван историй» певица призвала не идеализировать их отношения, в которых, как и в любых других, могут быть сложные времена.
Экс-солистка «Фабрики» призналась, что они с мужем работают над отношениями, чтобы минимизировать конфликтные ситуации. Так, одним из самых важных правил пары является озвучивание желаний друг другу — тогда в отношениях не остается недопонимания.
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