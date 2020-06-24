Виторган поделился нежными фото с новой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе

47-летний актер Максим Виторган, как правило, старается держать закрытой от посторонних свою личную жизнь. Тем не менее, изредка он делится нежными снимками с 28-летней актрисой Нино Нинидзе, с которой уже долгое время находится в отношениях.

Во время самоизоляции звездные возлюбленные стали значительно чаще появляться в социальных сетях друг друга. Так, 23 июня пара поделилась фотографиями с летней веранды ресторана, куда оба поспешили сразу после их открытия. Поклонники переживали, что в отношениях Нино и Максима наступил кризис, так как актриса недавно искала жилье для себя и сына, но Виторган поспешил успокоить фанатов, объяснив, что они всегда жили отдельно.

Отметим, что бывшая супруга актера, Ксения Собчак, положительно относится к новым отношениям мужа. Она считает, что Нино сделала его гораздо лучше и счастливее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, за что Максим Виторган, по его словам, любит Нино Нинидзе.