Адвокат Ефремова сообщил, в каком состоянии находится артист

Актер Михаил Ефремов не хочет, чтобы ему оказывали медицинскую помощь.

Защитник артиста Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов до сих пор находится в потрясении после случившегося. Он не может ничего делать и находится в тяжелом психологическом состоянии. При этом, у актера есть много болезней, проявление которых игнорировать нельзя, но пользоваться помощью медиков он не хочет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Поделился Пашаев и тем, что Ефремов не в курсе того, что в деле появился новый потерпевший — второй сын, скончавшегося в аварии, Сергея Захарова. Несмотря на искреннее желание актера помочь семье погибшего, родственники устроили целую борьбу за денежные средства. Адвокат подчеркнул, что новые обстоятельства разбирательства могут лишь усугубить состояние Ефремова.

Напомним, артист стал виновником ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. В результате вылета на встречку, внедорожник актера врезался в фургон. За рулем находится 58-летний Сергей Захаров. Его травмы оказались несовместимы с жизнью, поэтому он скончался чуть позже в медицинском учреждении.

Позже выяснилось, что Ефремов сел за руль, будучи пьяным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле ДТП с участием артиста.