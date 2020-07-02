В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы

Речь идет о Западной Монголии, которая граничит с Россией.

После того, как болезнь выявили у двух местных жителей — мужчины и женщины, власти приняли решение ввести карантин с 29 июня. Об этом сообщает CentralAsia.

Стало известно, что перед тем как заболеть, граждане съели сырое мяса сурка.

Пострадавшая от чумы женщина находится в настоящее время в тяжелом состоянии. К сожалению, с момента проявления болезни, она успела пообщаться с 60 людьми лично и с 400 косвенно.

На какой промежуток времени введены карантинные меры — неизвестно.

Заболеть бубонной чумой возможно при укусе инфицированных блох, а также воздушно-капельным путем. Вероятность смерти от болезни составляет приблизительно 30-60%. А легочная форма чумы заканчивается гибелью в 100% случаев, если протекает без лечения.

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