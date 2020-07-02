В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы

В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы
Ситуация находится под контролем. Фото: Pixabay

Речь идет о Западной Монголии, которая граничит с Россией.

После того, как болезнь выявили у двух местных жителей — мужчины и женщины, власти приняли решение ввести карантин с 29 июня. Об этом сообщает CentralAsia.

Стало известно, что перед тем как заболеть, граждане съели сырое мяса сурка.

Пострадавшая от чумы женщина находится в настоящее время в тяжелом состоянии. К сожалению, с момента проявления болезни, она успела пообщаться с 60 людьми лично и с 400 косвенно.

На какой промежуток времени введены карантинные меры — неизвестно.

Заболеть бубонной чумой возможно при укусе инфицированных блох, а также воздушно-капельным путем. Вероятность смерти от болезни составляет приблизительно 30-60%. А легочная форма чумы заканчивается гибелью в 100% случаев, если протекает без лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подтвердили 6556 новых случаев коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бубонная чума вспышка западная монголия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург в четверг придут грозы
В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы
Адвокат Ефремова сообщил, в каком состоянии находится артист
Суд Петербурга арестовал сотрудников стройнадзора Минобороны по делу о взятках
Выход Кокорина на поле в матче против «Зенита» находится под вопросом
В июне Роспотребнадзор проверил наличие иммунитета к коронавирусу у 8 тысяч ...
ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей
Виктория Боня призналась, что страдает без мужа