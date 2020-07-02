В избиркоме, в котором пострадал журналист, рассказали о пропаже документов

Голосование на территории России завершилось в 21:00 по московскому времени. Фото: Baltphoto

Голосование на территории России завершилось в 21:00 по московскому времени. Фото: Baltphoto

Речь идет о УИК №2191. В связи с исчезновением важных бумаг, не будут засчитаны результаты голосования одного из ящиков.

Председатель ТИК №16 Центрального района Петербурга Ольга Сердюк дала свой комментарий по поводу случившегося 30 июня. Территориальная комиссия решила не фиксировать результаты одного из ящиков с вышеупомянутого участка. Аннулировать их пришлось из-за пропажи документов — выписок из списка избирателей и акта о голосовании избирателей, которые голосовали вне участка. Без наличия этих бумаг нельзя вписывать данные в общий протокол. Об этом сообщает медиацентр Союза Журналистов.

Сердюк рассказала, что урна была принесена в участок после удаленного голосования и дожидалась внесения в общий протокол. Но внимание всех присутствующих отвлекло происшествие с журналистом Давидом Френкелем, которому сломали руку. После того, как мужчина покинул на машине скорой помощи УИК, было замечено, что бумаг нет. По данному факту была инициирована проверка, изучались записи с камер видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инцидент со сломанной на избирательном участке рукой журналиста Френкеля проверит СК.