Утро в Петербурге началось с ДТП с участием каршеринга

Дорожно-транспортная авария произошло сегодня, 2 июля, рано утром, в Невском районе.

Фотографию с места происшествия опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Участниками аварии стали целых два автомобиля известного сервиса каршеринга. Машины столкнулись на пересечение проспекта Большевиков и улицы Дыбенко, недалеко от станции метрополитена «Улица Дыбенко». Очевидец рассказал, что граждане, находящиеся за рулем транспортных средств, по всей видимости, не знали кто куда направляется, а также, по какой полосе.

Судя по фотографии, авария не является серьезной. К счастью, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На место аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.