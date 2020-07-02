Петербуржцы рассказали, почему стоят в огромных очередях у магазинов

Магазины одежды Петербурга продолжают собирать километровые очереди. Как оказалось, горожан туда заманивают отнюдь не скидками.

Толпу вновь заметили у магазина Zara на Невском проспекте 1 июля. Очередь выстроилась, несмотря на дождь и внеплановый выходной, и протянулась почти до набережной Мойки.

На витрине магазина красуется надпись «Распродажа». Однако, как рассказали покупатели, заоблачных скидок в Zara нет. На шоппинг они идут из-за нехватки одежды или от скуки.

«Нам просто носить нечего, вот мы и вынуждены здесь стоять. А скидки там совершенно обычные», — сказала одна из стоящих в очереди «Комсомольской правде».

Еще одна женщина призналась, что пришла вернуть неподошедшие вещи. Другие сообщили, что даже не знают, куда стоят люди, но захотели присоединиться.

Аналогичные очереди также замечены у H&M на Площади Восстания, у «Золотого яблока» в Невском центре» и у одного из магазинов в Купчино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазин Zara почти каждый день собирает километровые очереди. Ажиотаж возник после карантина.