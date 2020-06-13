После открытия Zara на Невском собирает километровые очереди

После открытия Zara на Невском собирает километровые очереди
Очередь в магазин Zara. Фото: vk.com/petersburg_public

Накануне у Zara на Невском проспекте в Петербурге снова собралась километровая очередь. Магазин не так давно возобновил работу после месяцев карантина и теперь каждый день встречает толпы.

По словам очевидцев, очередь протянулась на несколько километров. Ждать на улице покупателям приходиться из-за ограничения на число посетителей. Одновременно в магазине может находится не более 1 человека на 4 кв. метра. Мера введена для того, что работники и покупатели могли соблюдать социальную дистанцию.

Ожидание в Zara в среднем может растянуться на 30-40 минут. В пиковые часы ждать приходится дольше, в особо удачливые — пройти можно почти сразу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у банка «ВТБ» в Петербурге собралась очередь из клиентов. Причиной этого стало то, что из-за ограничений в городе работало лишь несколько офисов организации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
zara магазин невский проспект новости спб очередь шоппинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь охватил два дома на улице Свободы
Эксперт объяснил, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО
Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана
В коммунальной квартире на Рылеева ночью произошел пожар
Названы «скрытые» признаки коронавируса у бессимптомных
После открытия Zara на Невском собирает километровые очереди
В Ленобласти с 15 июня снимают запрет на каршеринг
Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда