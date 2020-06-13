После открытия Zara на Невском собирает километровые очереди

Накануне у Zara на Невском проспекте в Петербурге снова собралась километровая очередь. Магазин не так давно возобновил работу после месяцев карантина и теперь каждый день встречает толпы.

По словам очевидцев, очередь протянулась на несколько километров. Ждать на улице покупателям приходиться из-за ограничения на число посетителей. Одновременно в магазине может находится не более 1 человека на 4 кв. метра. Мера введена для того, что работники и покупатели могли соблюдать социальную дистанцию.

Ожидание в Zara в среднем может растянуться на 30-40 минут. В пиковые часы ждать приходится дольше, в особо удачливые — пройти можно почти сразу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у банка «ВТБ» в Петербурге собралась очередь из клиентов. Причиной этого стало то, что из-за ограничений в городе работало лишь несколько офисов организации.