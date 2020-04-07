В Петербурге на вход в один из банков собралась большая очередь

В очереди находилось около 40 человек. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

В очереди находилось около 40 человек. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Речь идет о «ВТБ» банке, у которого сейчас для приема граждан работают всего лишь несколько офисов в городе. Длинная очередь из клиентов образовалось у отделения на Ленинском проспекте. Об этом рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» с социальной сети «Вконтакте».

При этом, если судить по видео, граждане ведут себя весьма сознательно. В очереди соблюдается дистанция, а кто-то надел медицинские маски.

В комментария предполагают, что многие сейчас хотят закрыть свои вклады после введения нового налога на проценты. Другие горожане, возможно, хотят оформить кредитные каникулы.

В период с 6 по 30 апреля банк «ВТБ» в городе на Неве будет обслуживать физических лиц лишь в трех своих дежурных отделениях. Поэтому, очереди на вход и образовываются. В комментариях отметили, что вчера, 6 апреля, наблюдалась похожая ситуация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ВТБ» предоставит кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса.