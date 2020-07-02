Ранивший пенсионерку в парке Александрино оказался причастен к схожим нападениям

Подозреваемый в нападении на женщин в Калининском районе. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемый в нападении на женщин в Калининском районе. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали подозреваемого в смертельном нападении на 75-летнюю пенсионерку в парке Александрино. Полиция полагает, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Установлена причастность мужчины к двум схожим случаям. Нападения были совершены 30 июня на севере Петербурга. По версии правоохранителей, мужчина ограбил 85-летнюю пенсионерку на Суздальском проспекте, а вскоре напал на 71-летнюю женщину на улице Ушинского.

«По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинграской области.

Напомним, в полицию 1 июля обратилась женщина, получившая по голове на улице Карпинского. По подозрению задержали 44-летнего мужчину. Он прятался в кустах неподалеку и осматривал содержимое похищенной сумки. Полиция полагает, что он причастен к нападению на пенсионерку в парке Александрино 23 июня. Злоумышленник ударил женщину ножом и скрылся. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Проверка продолжается. Устанавливается причастность мужчины к схожим случаям.