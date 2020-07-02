Холдинг «Синара» приобрел 49% «Вагонмаша»

Холдинг &#171;Синара&#187; приобрел 49% &#171;Вагонмаша&#187;
«Вагонмаш» вошел в структуру холдинга «Синара-Транспортные Машины». Фото: группа "Синара"

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) завершил сделку по приобретению 49% предприятия «Вагонмаш». Соглашение позволит обновить состав городского транспорта и расширить производство.

Сделку 2 июля закрепили подписями вице-президент Группы Синара Евгений Гриценко и генеральный директор ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко. «Вагонмаш» является совместным предприятием завода и Skoda Transportation и специализируется на производстве вагонов для составов метро и электротранспорта.

«Это позволяет нам достроить всю цепочку взаимоотношений с компанией Skoda Transportation и производить не только трамваи и троллейбусы, но и вагоны метро», — рассказал Гриценко.

Как отметил гендиректор «Кировского завода» Георгий Семененко, сделка выгодна обеим сторонам. Соглашение дает предприятию возможность зафиксировать прибыль в непрофильном бизнесе, а холдингу «Синара-Транспортные Машины» — начать новый этап в стратегическом развитии.

Данная сделкаещё один шаг в реализации планов Группы Синара, в которую входит СТМ, и концерна Skoda по участию в программе модернизации городского транспорта СанктПетербурга.

Ожидается, что «Вагонмаш» станет одной из ключевых производственных площадок совместного предприятия «Синара-Шкода», созданного в декабре прошлого года. Оно специализируется на проектировании, производстве, продаже и обслуживании городского транспорта: поездов для метро, трамваев, троллейбусов и электробусов. В развитие мощностей совместного предприятия до конца 2021 года планируется направить порядка 1,5-2 млрд рублей.

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