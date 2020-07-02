В Пигелево двое рабочих случайно упали на дно колодца

В Пигелево двое рабочих случайно упали на дно колодца
Колодец засыпало грунтом. Фото: pixabay.com

Мужчин засыпало камнями. Им на помощь прибыли спасатели.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает 78.ru. Все случилось в деревне Пигелево Ломоносовского района. Там двое мужчин, прибывшие из Таджикистана, рыли колодцы. В какой-то момент один из рабочих оказался на дне одного из них, а второй, когда пытался помочь ему выбраться, угодил туда же. В результате их засыпало грунтом, только один из пострадавших подает признаки жизни. На место прибыли спасатели, подробности от которых пока не поступали.

Глава Аннинского района, комментируя инцидент, отметил, что не особо верит в хороший исход событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболист из Бразилии упал с высоты 200 метров и выжил. Энрике даже не получил серьезных травм. На теле игрока были замечены лишь ушибы и ссадины.

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