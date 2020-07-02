Россияне рассказали, сколько им нужно денег для «нормальной жизни»

Большинство согласны, что для семьи из трех человек достаточно почти 86 тысяч рублей в месяц.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на данные холдинга «Ромир». Россияне рассказали, на какую сумму они смогли бы нормально жить всей семьей. Так, для трех человек хорошим доходом считается 85.7 тысяч рублей в месяц – это среднее значение. 22% опрошенных хотели бы иметь 120 тысяч рублей, примерно столько же готовы жить на сумму от 90 до 120 тысяч, и 22% также считают приемлемым доход в 60-90 тысяч рублей.

18% опрошенных согласны на 45-60 тысяч, а 4% не против жить на сумму до 30 тысяч рублей. Отмечается, что в 2020 году средний желаемый доход – самый высокий за время наблюдения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выдача ипотеки в мае осталась на уровне 2019 года. В мае выдано свыше 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 180,7 млрд рублей. В 2019 году эти показатели были равны 78,2 тыс. и 175,4 млрд.