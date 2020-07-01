Выдача ипотеки в мае осталась на уровне 2019 года

Выдача ипотеки в России держится на уровне 2019 года. Фото: unsplash.com

Выдача ипотеки в России держится на уровне 2019 года. Фото: unsplash.com

По предварительным данным, выдача ипотеки в мае осталась на уровне прошлого года. Количество кредитов сократилось всего на 1%, а объем увеличился на 3%.

В мае выдано свыше 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 180,7 млрд рублей. В 2019 году эти показатели были равны 78,2 тыс. и 175,4 млрд.

Ипотека продолжает демонстрировать относительно хорошие результаты по сравнению с другими сегментами кредитования, показатели которых падают из-за пандемии коронавируса.

«Поддержку ипотеке оказывает как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки», — считает генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

По сравнению с апрелем 2020 года число выданных ипотечных кредитов в мае сократилось на 11%. Такое снижение происходит ежегодно в связи с длительными праздниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в список лидеров по количеству выданных ипотечных кредитов с применением льготной ставки в 6,5%.