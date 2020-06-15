Петербург попал в список лидеров по объему выдачи ипотечных кредитов

Санкт-Петербург попал в лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов с применением льготной ставки в 6,5 процентов. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.
Северная столица вышла на второе место по России. В общей сложности в городе было выдано порядка 3,5 тыс. ипотечных кредитов, при этом доля ипотеки с господдержкой составляет 82 процента от общего числа.
Как сообщили в пресс-службе администрации градоначальника, количество сделок с недвижимостью на первичном рынке в прошлом месяце возросло в полтора раза.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов рассказал о поэтапном снятии ограничений в городе на Неве. Он также напомнил местным жителям, что коронавирус пока никуда не исчез, поэтому следует сохранять меры предосторожности. Речь идет об использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.