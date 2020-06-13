Александр Беглов о поэтапном снятии ограничений: «Вирус никуда не делся»

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил местным жителям, что коронавирус пока никуда не исчез, поэтому следует сохранять меры предосторожности, несмотря на отмену некоторых ограничений с 15 июня.

Он отметил, что решение о частичном снятии ограничений принималось при участии Роспотребнадзора. При этом пожелания граждан также учитывались, добавил Беглов.

При этом он напомнил, коронавирус никуда не делся. В Петербурге постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, так как экономика должна восстанавливаться после простоя.

В ближайшее время будет озвучен перечень шагов по возвращению к прежнему образу жизни. По последним, с начала пандемии в Петербурге подтверждено 569 смертей от коронавируса. Число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 20 тыс. 305 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 9 июня в Москве отменяются режим пропусков и правила прогулок по графику. Об этом накануне заявил мэр столицы Сергей Собянин. Со вторника в Москве перестает действовать режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а жители смогут свободно передвигаться по городу.