На Сиреневом бульваре перевертыш: на месте спасатели

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Все случилось сегодня вечером, 2 июля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Два автомобиля столкнулись на пересечении Сиреневого бульвара и проспекта Художников в Выборгском районе. В результате одна из машин перевернулась, оказавшись за пределами проезжей части. На место уже прибыли спасатели. Непонятно, есть ли пострадавшие – информация уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два водителя пострадали в погоне за Cadillac на Ленинградской. «В результате ДТП оба водителя в средней степени вреда здоровью», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.