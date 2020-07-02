Два водителя пострадали в погони за Cadillac на Ленинградской

В Курортном районе Петербурга 2 июля госпитализировали двух автомобилистов. Мужчины пострадали в дорожной аварии на Ленинградской улице в Песочном.

Авария произошла около 10:45 часов. По предварительным данным, 38-летний мужчина на Cadillac выехал на встречную полосу. Ехал он в сторону Советской улицы и у дома 68 по Ленинградской столкнулся с автомобилем Ford Escape. За рулем второй машины находился 48-летний мужчина.

«В результате ДТП оба водителя в средней степени вреда здоровью», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам очевидцев, водитель Cadillac уходил от погони. «Чуть не ушатал полицейского и притер авто, которое уже было в ДТП», — рассказал свидетель произошедшего в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

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