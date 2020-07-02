На Киевском шоссе легковушка врезалась в рейсовый автобус

Восстановлению пострадавший автомобиль явно не подлежит.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 июля, рано утром, на Киевском шоссе. Об аварии сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Автомобиль Renault Logan столкнулся с автобусом к-18а на трассе Гатчина — Санкт-Петербург. В результате, задняя часть автобуса оказалась повреждена. Но больше всего досталось легковушке — она оказалась смята, словно консервная банка. Внешне сейчас она больше напоминает груду металлолома.

В ДТП пострадал один человек. С места аварии его госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние оценено как средне-тяжелое. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источники в экстренных службах.

Отмечается, что авария спровоцировала пятикилометровую пробку в сторону города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте Hyundai остался без бампера после ДТП с Mercedes.