На Московском проспекте Hyundai остался без бампера после ДТП с Mercedes

На Московском проспекте Hyundai остался без бампера после ДТП с Mercedes
ДТП на Московском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 1 июля на пересечении Московского проспекта и улицы Решетникова в Московском районе произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes G-Class и Hyundai Solaris.

По словам очевидцев, Mercedes G-Class врезался в Hyundai Solaris.

«Гелик въехал в зад Солярису, пытаясь пролететь перекрёсток Московского проспекта и Решетникова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП Hyundai Solaris остался без заднего бампера. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».

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