На Кадетской линии В.О. тушат караоке-бар

Были ли люди внутри - не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Были ли люди внутри - не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Подробности инцидента не разглашаются. Их предстоит выяснить после ликвидации возгорания.

Об этом стало известно сегодня вечером, 2 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Кадетской линии В.О. в доме номер 19 – там вспыхнул караоке-бар. Что является причиной пожара и не пострадал ли кто-нибудь – пока что не сообщается. На месте работают спасатели. Официальная информация о возгорании не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Сортавале» загорелся пассажирский автобус. По какой причине произошел пожар – непонятно. Также не уточняется, есть ли пострадавшие.