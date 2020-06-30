На «Сортавале» загорелся пассажирский автобус

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

По какой причине произошел пожар – непонятно. Также не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось сегодня утром, 30 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пожар произошел на трассе «Сортавала» – там вспыхнул пассажирский автобус. Каковы причины инцидента – непонятно. На кадрах заметно, что огонь успел охватить всю машину. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. На записях, опубликованных очевидцами, не видно сотрудников спецслужб.

Пользователи надеются, что все успели покинуть автобус и никто не получил травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти студент пытался поджечь УИК. В результате возбудили уголовное дело, парня поместили в изолятор временного содержания. Непонятно, по какой причине он решил устроить пожар.