На Светлановском сбили глухонемую женщину

На Светлановском сбили глухонемую женщину
ДТП на Светлановском. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе произошло ДТП с участием пешехода. Дорожное происшествие произошло вечером 2 июля, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

По предварительной информации, около 21:20 у дома 95 по Светлановскому проспекту автомобиль Opel Zafira, за рулем которого находился 54-летний мужчина, сбил 35-летнюю женщину на пешеходом переходе. Она переходила улицу на запрещенный сигнал светофора. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. Судя по опубликованным снимкам, женщина сбила машина такси.

По предварительным данным, пострадавшая является глухонемой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».

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