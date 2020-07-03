В Приозерском районе насмерть разбился пьяный водитель квадроцикла

В Приозерском районе Ленобласти водитель квадроцикла насмерть разбился, столкнувшись с деревом.

По информации, которая поступила из управления ГИБДД по Петербургу и области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло в ночь на 3 июля на лесной дороге между поселками Громово и Портовое.

По предварительным данным, 33-летний мужчина не справился с управлением и по касательной столкнулся с деревом. Он погиб на месте. Пассажир, который является владельцем квадроцикла, не пострадал.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».