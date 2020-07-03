На Запорожской улице «встретились «Делимобиль» и Hyundai

Утром 3 июля в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла возле дома № 17 на Запорожской улице. Проезжую часть не смогли поделить иномарка Hyundai и автомобиль каршеринга «Делимобиль».

«Удачное» завершение аренды. На Запорожской 17», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП Hyundai остался без задней части, у «Делимобиль» потерял переднюю часть машины. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».