На Запорожской улице «встретились «Делимобиль» и Hyundai

На Запорожской улице «встретились «Делимобиль» и Hyundai
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 3 июля в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла возле дома № 17 на Запорожской улице. Проезжую часть не смогли поделить иномарка Hyundai и автомобиль каршеринга «Делимобиль».

«Удачное» завершение аренды. На Запорожской 17», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП Hyundai остался без задней части, у «Делимобиль» потерял переднюю часть машины. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».

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