На перекрестке Коллонтай и Товарищеского мотоциклиста увезли на скорой после ДТП

Утром 3 июля на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта произошло ДТП с участием минивэна и мотоцикла.

По словам очевидцев, минивэн белого цвета сбил мотоциклиста. К месту происшествия прибыли скорая и сотрудники дорожно-транспортных служб. В результате происшествия пострадал мотоциклист.

«На перекрестке Товарищеского и Коллонтай водитель белого минивена сбил мотоциклиста. Скорая уже забрала пострадавшего, но мужчина не двигался, и не подавал признаков жизни», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».