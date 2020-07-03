На перекрестке Коллонтай и Товарищеского мотоциклиста увезли на скорой после ДТП

На перекрестке Коллонтай и Товарищеского мотоциклиста увезли на скорой после ДТП
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 3 июля на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта произошло ДТП с участием минивэна и мотоцикла.

По словам очевидцев, минивэн белого цвета сбил мотоциклиста. К месту происшествия прибыли скорая и сотрудники дорожно-транспортных служб. В результате происшествия пострадал мотоциклист.

«На перекрестке Товарищеского и Коллонтай водитель белого минивена сбил мотоциклиста. Скорая уже забрала пострадавшего, но мужчина не двигался, и не подавал признаков жизни», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».

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