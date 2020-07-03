Во Всеволожском районе психически нездоровый мужчина избил мать-пенсионерку

Во Всеволожском районе Ленинградской области психически больной мужчина избил свою мать-пенсионерку. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Инцидент произошел 1 июля. Как стало известно gazeta.spb.ru, в больницу попала 69-летняя женщину. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ее состояние оценивается как тяжелое.

На следующий день задержали подозреваемого мужчину, которому в день происшествия исполнилось 33 года. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство и отправили в помещение для задержанных лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина навестил знакомого, но посиделка закончилась смертью последнего. Об избитом до смерти хозяине квартиры в полицию сообщил сам гость. Подозреваемый ранее становился фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, но затем расследование закрыли.