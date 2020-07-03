Житель Петербурга пришел в гости, до смерти избил хозяина и сообщил об этом в полицию

Житель Петербурга пришел в гости, до смерти избил хозяина и сообщил об этом в полицию
По факту смертельного избиения заведено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Петербурге мужчина навестил знакомого, но посиделка закончилась смертью последнего. Об избитом до смерти хозяине квартиры в полицию сообщил сам гость.

Утром 2 июля в правоохранительные органы обратился 41-летний петербуржец, который рассказал, что в доме 29/1 по улице Южной находится бездыханное тело. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили на месте происшествия 55-летнего владельца квартиры, который перед смертью получил многочисленные травмы головы. Также на теле зафиксировали переломы, синяки и ссадины.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину, который сообщил о трупе. Причина конфликта между приятелями пока не выяснена. Отметим, что подозреваемый ранее становился фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, но затем расследование закрыли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Старо-Петергофском проспекте пьяная петербурженка зарезала своего гостя.

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