Адвокат семьи убитой аспирантки Ещенко сообщил, что Соколов применял к ней силу и до убийства

В настоящее время решается вопрос о разглашении личной переписки между историком и убитой девушкой.

Адвокат, представляющий интересы семьи Анастасии Ещенко, Александра Бакшеева сообщила новые подробности взаимоотношений бывших возлюбленных. Все дело в том, что Ещенко знала о неверности своего спутника. Из-за этого между ней и Соколовым не раз случались конфликты. Стало известно и то, что историк позволял поднимал руку на девушку и до злополучного дня, когда произошло убийство. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, Октябрьский районный суд принял решение перенести на 6 июля заседание, на котором будет принято решение, о том, каким образом будут зачитаны переписки между Соколовым и Ещенко.

Соколов требовал зачитать все в открытом режиме, а семья погибшей в настоящий момент решает, что можно озвучить в открытом режиме, а что лучше рассмотреть в закрытом режиме.

Напомним, убийство произошло 8 ноября 2019 года. Историк Олег Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, с которой находился в отношениях. На следующий день он попытался избавиться от тела, предварительно его расчленив, но был задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историк Соколов устроил истерику в суде и обвинил Ещенко в гнусных словах.