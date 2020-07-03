Эксперты рассказали о новом опасном свойстве коронавируса

Оказывается, инфекция способна вызывать нарушения в эндокринной системе.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает Journal of Endocrine Society. Эксперты выяснили, что у коронавируса есть еще одно опасное свойство – оно вызывает нарушения в эндокринной системе. Многие пациенты, которые вылечились от инфекции, появлялся поствирусный синдром в виде усталости. Медики считают, что это связано с нарушением функции надпочечников. Отмечается, что все должно прийти в норму в течение года.

Все дело в том, что коронавирус умеет взаимодействовать с белками, благодаря чему проникает в клетки и вызывает «беспорядок в гормональной системе».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали ожидаемым рост заражений COVID-19 в Петербурге после отмены части ограничений.