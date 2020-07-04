В Петербурге ученого осудили под грифом «Секретно»

Дело с грифом "Секретно" слушалось в Санкт-Петербургском городском суде. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дело с грифом "Секретно" слушалось в Санкт-Петербургском городском суде. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по делу 72-летнего кандидата технических наук Александра Романова. Материалы дела содержат гриф «Секретно».

Слушание проходило в закрытом режиме. Суд признал Романова виновным в девяти преступлениях, предусмотренных статьей о мошенничестве. Подробности не разглашаются.

Ученого приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

«Гражданский иск ПАО «Невское ПКБ» удовлетворен судом на 13 816 750 рублей», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Птеербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в закрытом режиме рассмотрели дело с грифом «Совершенно секретно». Перед судом предстал военный эксперт Владимир Неелов, обвиняемый в государственной измене. Решением суда он приговорен к семи годам в колонии строгого режима.