Вице-президент банка «Санкт-Петербург» стал совладельцем «Союза»

Вице-президент банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов стал совладельцем лесопромышленной группы «Союз». Компания управляет активами под Петербургом.

Сделка находится в зоне личных интересов Гаврилова. Банк «Санкт-Петербург» к приобретению не имеет отношения, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Подробности и детали сделки не уточняются. Начальник аналитического отдела УК ЛМС Дмитрий Кумановский оценивает стоимость пакета акций в 2 млрд рублей.

Согласно данным СПАРК, Михаилу Гаврилову принадлежит 55% акций группы «Союз». 45% акций владеет Юлия Багиева. Доли Гаврилов приобрел у акционеров Александра Усов и Ярослава Кошицкого.

ПГ «Союз» занимается производством ДВП, ДСП, межкомнатных дверей, домов из бруса, мебельных комплектующих и пиломатериалов, а также владеет сетью торговых домов и складов.

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