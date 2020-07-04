В Америке назвали «ужасными» российские системы «Буревестник» и «Посейдон»

"Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно (покрыть их)", - написал он в Twitter. Фото: pixabay.com

"Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно (покрыть их)", - написал он в Twitter. Фото: pixabay.com

Спецпредставитель лидера Соединенных Штатов по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли считает, что российские проекты ракетных систем «Буревестник» и «Посейдон» ужасны.

Военный потребовал закрыть обе системы. Причиной такого интереса к «Буревестнику» и «Посейдону» стала статья в журнале Forbes, где писалось, что недавнее повышение радиационного фона на территории России, обнаруженные шведами, может быть вызвано испытаниями одной из вышеуказанных ракет.

По мнению Биллингсли, даже если российские ракетные системы никак не связаны с произошедшим, оба проекта должны быть отправлены «на полку», так как это трата огромных сумм «впустую». «Не покрыто СНВ-3 (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений). Следующее соглашение должно.», — заявил военный в своем Twitter. При этом Дмитрий Песков отметил, что Кремль не уведомлен о ситуациях, в которых Россия могла бы спровоцировать повышение уровня радиации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о планах США ударить по России через Северный полюс.