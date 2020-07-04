В Японии ливневые дожди стали причиной смерти 15 человек

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые будут оказывать поддержку местным спасательным службам. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые будут оказывать поддержку местным спасательным службам. Фото: pixabay.com

На юго-запад Японии обрушилось стихийное бедствие: в этой части страны уже несколько дней бушуют мощные ливневые дожди.

Осадки несут с собой разрушения и жертвы. Так, дожди стали причиной разлива реки Кумагава, что, в свою очередь, привело к затоплению дома престарелых в поселке Кумамура префектуры Кумамото. Спасатели обнаружили в здании 14 погибших стариков. Кроме того, в деревне Акисита произошел оползень, в результате которого погиб еще один человек.

Еще девять японцев после обрушившихся на страну природных катаклизмов числятся пропавшими без вести. В наиболее опасных зонах, префектурах Кумамото и Кагосима, более 200 тысяч жителей получили указание эвакуироваться. Отметим, что в некоторых районах за сутки выпало 479,5 мм осадков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупреждают о ливнях и грозах в воскресенье, 5 июля.