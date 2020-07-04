УАЗ и несколько такси попали в ДТП на Энгельса

УАЗ и несколько такси попали в ДТП на Энгельса
ДТП на Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 4 июля в Выборгском районе произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ и такси.

По словам очевидцев, УАЗ столкнулся с двумя такси на перекрестке Поклонногорской улицы и проспекта Энгельса.

«Патриот собрал двоих таксистов в кучку) Поворот с Поклонногорского моста на Энгельса», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.

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