УАЗ и несколько такси попали в ДТП на Энгельса

Вечером 4 июля в Выборгском районе произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ и такси.
По словам очевидцев, УАЗ столкнулся с двумя такси на перекрестке Поклонногорской улицы и проспекта Энгельса.
«Патриот собрал двоих таксистов в кучку) Поворот с Поклонногорского моста на Энгельса», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.