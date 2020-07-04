Овдовевшая блогер Диденко завела роман с молодым актером

Овдовевшая блогер Диденко завела роман с молодым актером
Блогер Екатерина Диденко. Фото: instagram.com/didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко роман с молодым актером.

После смерти мужа девушка решила не отчаиваться и не впадать в депрессию: она сделала операцию по увеличению груди, несмотря на критику со стороны и недавно завела роман, сообщает StarHit.

Как пишет издание, девушка отдыхала с 22-летним актером Владом Черных. Своего молодого человека она познакомила с детьми.

Напомним, 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко погиб ее муж. Всего в результате трагедии скончались три человека. Было возбуждено уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, который был сюрпризом для именинницы, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.

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Овдовевшая блогер Диденко завела роман с молодым актером
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