Адвокат Ефремова заявил, что актер ничего не помнит после смертельного ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер ничего не помнит после смертельного ДТП в центре Москвы.

При этом адвокат подтвердил, что актер в том момент был сильно пьян, но опроверг домыслы журналистов, что на этом юристы Ефремова будут делать упор, отстаивая его интересы, сообщает RT.

«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», — отметил Эльман.

По словам адвоката, актер не может даже вспомнить, находился ли в машине тогда еще кто-то, кроме него.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москве. На Садовом кольце Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Сейчас он находится под домашний арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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