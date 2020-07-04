Помятый каршеринг заметили посреди дороги на проспекте Науки

Вечером 4 июля на проспекте Науки заметили помятый каршеринг.

По словам очевидцев, он остановился у бордюра, а водитель выставил аварийные знаки. При каких обстоятельствах произошло ДТП неясно. Каршеринг остановился прямо посреди дороги.

«Делимобиль размотался на проспекте Науки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

При этом второго участника ДТП не видно. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.